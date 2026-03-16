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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo Associated Press

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 5 y 21 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 25 a 30 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 89%
  • Pronóstico: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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