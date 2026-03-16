Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 5 y 21 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento.

La probabilidad de precipitación de 89%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 25 a 30 mph, Noroeste

: 25 a 30 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 89%

: 89% Pronóstico: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve intensa y nieve con viento y luego nieve con viento. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.