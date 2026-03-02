Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego chubascos de lluvia dispersos. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.