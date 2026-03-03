Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 31 y 45 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Este

: 0 a 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de lluvia luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chuzos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado luego ligera probabilidad de chuzos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.