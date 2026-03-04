Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 30 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then slight chance rain showers.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then slight chance rain showers.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: patchy fog then slight chance rain showers

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: patchy fog then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: partly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 60%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 86%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly clear then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 51%.