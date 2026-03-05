Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 41 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular.
La probabilidad de precipitación de 28%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 28%
- Pronóstico: niebla irregular
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
