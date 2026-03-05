Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 41 y 46 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estenoreste

: 5 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: niebla irregular

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables y luego chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 73%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 62%.