LA NACION

Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril David Wilson

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 43 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos aislados y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos aislados y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: chubascos aislados y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 9 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos aislados y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.

El viernes 10 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 99%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles
    1

    El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles de California: US$145 millones

  2. El fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada
    2

    Freno al ICE: el fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada

  3. Buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott
    3

    Noticias del sur de Florida: buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott

  4. Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: la brecha salarial y cuánto se puede ganar por hora
    4

    Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: cuánto se puede ganar por hora y la brecha salarial