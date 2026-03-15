Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 4 y 22 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y nieve con viento.
La probabilidad de precipitación de 94%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y nieve con viento.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 25 a 30 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 94%
- Pronóstico: nieve y nieve con viento
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve y nieve con viento. Probabilidad de precipitación: 94%.
- A la noche, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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