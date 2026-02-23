Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 12 y 27 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: sunny
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: scattered snow showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance snow then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chance snow. Probabilidad de precipitación: 54%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance snow. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.
