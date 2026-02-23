Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 12 y 27 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Nornoroeste

: 10 a 15 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: sunny

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: scattered snow showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance snow then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chance snow. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance snow. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.