Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 16 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado luego probables chispas de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 25 mph. La dirección será Suroeste.

El tiempo en la noche en Rockford



El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nublado luego probables chispas de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 40%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 18%.

A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación : 38%.

A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación : 26%.

A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probable nieve. Probabilidad de precipitación: 42%.