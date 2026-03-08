Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 45 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
