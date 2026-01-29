Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que la temperatura rondará entre 41 y 41 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Niebla generalizada, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Niebla generalizada.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 41 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Nornoroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en California, Sacramento

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Niebla generalizada. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Niebla generalizada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Niebla dispersa luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Niebla dispersa luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Nublado. Probabilidad de precipitación : 6.

: 6. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 6.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 3.

: 3. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.