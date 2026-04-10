Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 54 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 7 a 15 mph, Sur

: 7 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 94%

: 94% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 94%.

: 94%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 77%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 94%.