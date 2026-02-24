Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 24 de febrero las temperaturas rondarán los 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 92%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sursureste

: 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 92%

: 92% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 92%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.