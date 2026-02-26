Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Nornoroeste

Probabilidad de precipitación : 5%

Pronóstico: niebla generalizada luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla generalizada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla generalizada. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.