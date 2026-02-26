Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: niebla generalizada luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla generalizada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla generalizada. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
