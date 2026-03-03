Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 46 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sursuroeste

: 3 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla generalizada luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla generalizada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.