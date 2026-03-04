Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en Sacramento



El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 21 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.