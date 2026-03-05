LA NACION

Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo X/@Cal_OES

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 43 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE
    1

    Controversia en Arizona: la decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE

  2. La historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación
    2

    Elecciones en Texas: la historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación

  3. El conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
    3

    Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo

  4. Tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad
    4

    Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad