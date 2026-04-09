Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 9 de abril la temperatura rondará entre 55 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Sursuroeste

: 2 a 8 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

Hoy 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 43%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.