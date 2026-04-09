Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 9 de abril la temperatura rondará entre 55 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
Hoy 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 43%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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