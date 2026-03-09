Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
