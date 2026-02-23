Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 43 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: partly sunny.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: partly sunny.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: partly sunny
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 84%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 84%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 2
Cómo eran los capibaras hace millones de años: migraciones, gigantes prehistóricos y extinciones
- 3
Avanza el ICE: el mapa que muestra la influencia y aplicación del acuerdo 287(g) contra inmigrantes en EE.UU.
- 4
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026