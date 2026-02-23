Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 43 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: partly sunny.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: partly sunny.

El tiempo en la noche en Sacramento



El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 84%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 11%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.