Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que hoy 24 de febrero las temperaturas rondarán los 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probable lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 92%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probable lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 92%
- Pronóstico: probable lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 92%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 86%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 2
Atención, conductores de Florida: el 1° de julio de 2026 cambiarán las placas y será obligatorio cumplir
- 3
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 4
Noticias de Nueva York: Mamdani levanta la prohibición de viajar y reabre las escuelas en medio de la tormenta