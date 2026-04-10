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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaChristian Chavez - AP

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 69 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 68%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
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