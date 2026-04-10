Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 69 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Estesureste

: 5 a 15 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.