Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego nublado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego nublado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego nublado
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
