Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego nublado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursureste

: 5 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: niebla dispersa y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.