Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 78%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.

A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.