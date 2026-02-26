Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Nornoreste

Probabilidad de precipitación : 0%

Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.