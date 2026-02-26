LA NACION

Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
