Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 69 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursureste

: 5 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance drizzle. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 31%.