LA NACION

Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo AP/Julio Cortez

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 69 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 39%
  • Pronóstico: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: slight chance t-storms then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance drizzle. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado
    1

    Noticias de Florida: la nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado

  2. Hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
    2

    Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo

  3. Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
    3

    ¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán

  4. El plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos
    4

    Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos