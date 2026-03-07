Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.