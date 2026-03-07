Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 78%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 78%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
