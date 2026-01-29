Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que la temperatura rondará entre 76 y 51 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Nublado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 51 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Este.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en California, San Diego

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.