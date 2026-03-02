Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 56 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla irregular y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla irregular y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.