Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que hoy 24 de febrero las temperaturas rondarán los 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente nublado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: parcialmente nublado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 2
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 3
Mamdani sube el salario a US$30 por hora a trabajadores del DSNY de Nueva York y abre contrataciones: cómo anotarse
- 4
La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.