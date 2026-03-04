Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: partly sunny.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: partly sunny.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: partly sunny

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: cloudy. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 9%.