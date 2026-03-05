LA NACION

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo X/@caputmundiHeidi

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 54 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 20 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 20 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE
    1

    Controversia en Arizona: la decisión de una alcaldesa de origen latino de retirar cámaras de seguridad por temor al ICE

  2. La historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación
    2

    Elecciones en Texas: la historia de Gina Hinojosa, la latina que busca vencer a Greg Abbott y ganar la gobernación

  3. El conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo
    3

    Noticias de California: el conflicto demócrata por las elecciones 2026 sin Newsom y redada del ICE en vivo

  4. Tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad
    4

    Niña prodigio en California: tiene 10 años, se apellida igual que un personaje de The Big Bang Theory y ya estudia en la universidad