Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que la temperatura rondará entre 63 y 47 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente despejado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente despejado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 47 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Estenoreste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en California, San Francisco

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 7.

: 7. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 10.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 10.

: 10. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 3.

El lunes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 4 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.