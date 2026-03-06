Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 56 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.