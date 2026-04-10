Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 54 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 16 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 16 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 95%.
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