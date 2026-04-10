Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 54 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 16 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 16 mph, Sursuroeste

: 7 a 16 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 95%.