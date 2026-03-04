LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo X/@caputmundiHeidi

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado
    1

    Noticias de Florida: la nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado

  2. Hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
    2

    Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo

  3. Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
    3

    ¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán

  4. El plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos
    4

    Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos