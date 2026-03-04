Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 52 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Oestenoroeste

Probabilidad de precipitación : 4%

Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 4%.

A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.