Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 64%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 66%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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