Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Suroeste

: 2 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos. Probabilidad de precipitación: 64%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 66%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.