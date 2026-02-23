LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 11%
  • Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Hoy 23 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: rain. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: rain. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 15%.
