Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sureste

: 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: rain. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: rain. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 15%.