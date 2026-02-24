Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 55 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 41%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 61%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
