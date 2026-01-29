Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que la temperatura rondará entre 41 y 41 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Mayormente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Mayormente Soleado.

El tiempo en la noche en California

Temperatura: 41 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sursureste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en California, San José

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Niebla dispersa luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación : 6.

: 6. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 6.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3.

: 3. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.