Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 3
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.