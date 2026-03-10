Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.