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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Reuters

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 51 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 18 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 18 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 100%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 100%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 65%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 100%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado seguido de niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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