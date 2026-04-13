Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 44 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Oestenoroeste

: 1 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia débil y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.