Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Oeste

: 2 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: zonas de niebla y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: zonas de niebla. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla generalizada. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.