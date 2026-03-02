Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: zonas de niebla y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: zonas de niebla. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla generalizada. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria
- 2
El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación
- 3
Cuándo será Spring Break 2026: el operativo que ya adelanta Miami Beach
- 4
Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026