Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 52 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Noroeste

: 1 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 3%.