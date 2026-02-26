LA NACION

Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero Gregory Bull - AP

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 52 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
    1

    Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo

  2. Un expulsado por un cartel, un fuerte cruce y la mayor ovación de la noche: las perlitas del discurso de Trump
    2

    Un expulsado por un cartel, un fuerte cruce y la mayor ovación de la noche: las perlitas del discurso de Trump en el Congreso

  3. Mamdani sube el salario a US$30 por hora a trabajadores del DSNY de Nueva York y abre contrataciones
    3

    La nueva medida de Mamdani que les sube el salario a estos trabajadores en Nueva York por la tormenta invernal

  4. Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25
    4

    Noticias de Florida: Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25