Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Noroeste

: 1 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla parcheada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.