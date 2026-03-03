Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Noroeste.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla parcheada. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
