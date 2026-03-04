Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mostly sunny.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 15 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mostly sunny.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 15 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
