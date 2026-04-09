Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Sursuroeste

: 1 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 9 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 10 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.