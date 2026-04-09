Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 52 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
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