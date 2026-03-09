Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 46 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Noroeste

: 2 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.