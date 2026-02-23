Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 42 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: areas of fog then mostly sunny.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: areas of fog then mostly sunny.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: areas of fog then mostly sunny
El pronóstico para los próximos días en San José, California
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: areas of fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: areas of fog. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 37%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 78%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: areas of fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: areas of fog. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: patchy fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 14%.
