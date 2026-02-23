Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 42 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: areas of fog then mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: areas of fog then mostly sunny.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sursureste

: 3 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: areas of fog then mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en San José, California

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: areas of fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: areas of fog. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 37%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 78%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: areas of fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: areas of fog. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: patchy fog then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then patchy fog. Probabilidad de precipitación: 14%.